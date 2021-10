Assalto a sede CGIL Roma, solidarietà del gruppo PD regionale

Tutta la solidarietà del Gruppo del Partito Democratico della Regione Puglia al sindacato della CGIL, al personale sanitario e alle forze dell’ordine che ieri a Roma hanno subito l’attacco di un gruppo di facinorosi inneggianti all’estrema destra e al fascismo che, trincerandosi dietro ideali di libertà, hanno dato sfogo alle più bieche dimostrazioni di intolleranza e di violenza. “Sono d’accordo con il segretario Enrico Letta che ha chiesto lo scioglimento di Forza Nuova, di Casapound e aggiungo anche di tutte quelle organizzazioni inneggianti al fascismo, proibito dalla nostra Costituzione.” - ha dichiarato Filippo Caracciolo, presidente del gruppo PD in Consiglio Regionale - “Non è ammissibile pensare che cittadini nello svolgimento delle loro funzioni vengano così vigliaccamente attaccati, non è possibile concepire tanta violenza ingiustificata e trincerata dietro ideali inesistenti. Potersi vaccinare è un diritto per il quale tutti noi ci siamo lungamente battuti e, come dice il Presidente Michele Emiliano, noi spingiamo le persone a vaccinarsi per il bene comune, perché tutti possano sentirsi protetti, per sconfiggere quanto prima un virus che ha piegato il nostro Paese dal punto di vista della salute e dell’economia. Per risalire, per tornare alla normalità, dobbiamo tutti impegnarci in prima persona, continuando a spiegare quanto utile sia vaccinarsi e condannando la violenza e la cattiva informazione. Noi non giustificheremo mai atti inqualificabili come quelli avvenuti ieri, e ci aspettiamo che ci siano delle conseguenze per chi ha fomentato questo scempio, che va contro la democrazia e la libertà.”