Assalto No Green pass a CGIL, Italia Viva Bat: "Massima solidarietà"

“Quanto avvenuto ieri a Roma con l'attacco alla sede nazionale della Cgil da parte di facinorosi manifestanti No Green Pass è inaccettabile, un episodio che rimanda alle pagine più buie della storia del nostro Paese. Per questo esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza alla Cgil, e in particolare ai rappresentanti e iscritti della provincia Barletta-Andria-Trani”.

“Nel momento in cui il Paese sta risollevandosi, con grande impegno e saldezza democratica, dalla più grande crisi socio-sanitaria dei tempi moderni, taluni strumentalizzano la pandemia per creare un indegno clima di odio e di intolleranza. Con la massima fermezza, diciamo BASTA, nel nostro Paese non c'è spazio per la violenza squadrista”.



Ruggiero Crudele - Coordinamento provinciale ItaliaViva BAT