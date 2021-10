Progetto CARG, cartografia geologica: ddl del senatore Quarto (M5S)

"Lunedì 11 ottobre vi invito a seguire la conferenza stampa sulla necessità di portare a compimento il Progetto CARG, che prevede la realizzazione della cartografia geologica d’Italia alla scala 1:50.000. Per l’occasione presenterò il mio Disegno di Legge n. 2323 “Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento della cartografia geologica e geotematica d'Italia”. Lo annuncia il senatore del M5S Ruggiero Quarto.

"Parleremo delle nuove attività per la realizzazione della suddetta carta, messe in campo dal Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia dell’ISPRA e dalle Regioni e Province Autonome, in seguito alla riattivazione del progetto avvenuta grazie a finanziamenti erogati nelle ultime due leggi di bilancio.

Affronteremo le ovvie ed importanti ricadute che il completamento del progetto CARG avrà sul sistema Paese in termini di:

a) prevenzione dei rischi naturali (idrogeologico, sismico, vulcanico, geochimico);

b) tutela del territorio e del mare;

c) pianificazione territoriale;

d) gestione dell’early warning, emergenze e protezione civile;

e) salvaguardia e valorizzazione delle risorse geoambientali;

f) istruzione e formazione universitaria;

g) ricerca geologica italiana;

h) offerta di lavoro di elevata professionalità;

i) rilancio dello sviluppo economico e sociale.

Per tutti gli obiettivi su citati sarebbe auspicabile predisporre un fondo congruo che possa alimentare nei prossimi 10-15 anni le necessità economiche per il completamento del Progetto CARG