Bozza del PUG, PD Barletta: "Tempi ancora lunghi, il sindaco chiarisca"

Quello che il sindaco Cosimo Cannito definisce un “momento storico”, riferendosi alla pubblicazione della bozza del Piano urbanistico generale, altro non è che l’ennesimo tentativo di mistificazione. Sì, perché, far passare il messaggio che con questo step l’amministrazione è praticamente pronta a varare il Pug è del tutto fuorviante. Vogliamo pertanto riportare la situazione alla realtà, facendo chiarezza. L’iter che consentirà l’entrata in vigore del Pug è ancora lungo e complesso. Del resto, in occasione dell’insediamento dell’Ufficio di Piano istituito proprio a tal fine, erano state ipotizzate 17 fasi che porteranno all’adozione e all’approvazione del Piano. Ebbene, il sindaco dovrebbe illustrare alla città a quale fase si è arrivati. Dovrebbe inoltre spiegare perché questa bozza del Piano non ha scontato alcun passaggio in giunta. Noi, intanto, diciamo che oltre al percorso partecipativo, si deve ancora affrontare la tappa della Vas, la Valutazione ambientale strategica. Per cui, realisticamente, i tempi si allungheranno almeno sino al prossimo anno. Basta, quindi, con i tentativi di falsificare i fatti. Quegli stessi fatti che il “sindaco del fare” dovrebbe conoscere bene ma che, evidentemente, non racconta. E visto che siamo in periodo di proclami, con la stessa solerzia Cannito potrebbe comunicare, ad esempio, cosa sta succedendo al cantiere di via Andria e perché i lavori procedono così a rilento. Almeno proviamo a dare risposte a una città soffocata da un traffico veicolare diventato insostenibile dopo la chiusura di un'arteria strategica per il transito delle auto. Nell’attesa, ci auguriamo che almeno venga ripristinata la sezione del sito istituzionale del Comune dedicata al Pug, visto che riporta a un link dedicato al comparto calzaturiero...e questo la dice lunga sulle modalità con cui si sta operando.

Pd Barletta