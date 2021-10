Scaduta sosta gratuita per auto ibride/elettriche, PD: "L'Amministrazione si attivi"

Il periodo di sperimentazione si è concluso e l’amministrazione di Barletta non ha rinnovato il provvedimento per la sosta gratuita nelle strisce blu destinata alle auto ibride ed elettriche. Con tutte le conseguenze che stanno scontando i cittadini che, scaduti i termini previsti, ora si ritrovano a dover fare i conti con l’ennesima inadempienza. Parliamo di centinaia di veicoli di questo tipo presenti in città. Molti dei quali sono stati acquistati anche sulla scorta di queste agevolazioni che vanno nella direzione della sostenibilità ambientale. Invece, adesso, gli utenti che stanno richiedendo il pass (circa 300) altro non possono fare che prendere atto di un “work in progress” con cui l’amministrazione prova a giustificare la mancanza di un nuovo provvedimento. Eppure, la delibera approvata l’anno scorso, sulla base di una mozione del consiglio comunale, sanciva l’impegno del sindaco e della giunta di “mettere in atto le iniziative più idonee affinchè venga effettuato per i possessori di auto ibride con motore elettrico, un parcheggio completamente gratuito, senza limitazioni di orario, nelle strisce blu presenti sul territorio comunale, valutando, allo stesso tempo, la durata della suddetta iniziativa che, a distanza di qualche anno, può essere sostituita, per esempio , con un abbonamento simbolico di 120 euro annui o con un limite orario giornaliero”. Ma ai buoni propositi, ancora una volta non seguono i fatti. Il Partito Democratico di Barletta chiede pertanto che l’amministrazione si attivi immediatamente, rinnovando il provvedimento e consentendo così ai cittadini di poter usufruire di un servizio che deve necessariamente andare oltre una fase di sperimentazione già superata.

Segreteria PD Barletta