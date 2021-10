Consiglio comunale, seduta convocata il 13 ottobre

Il Consiglio comunale è convocato, presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell'ex Tribunale in Via Zanardelli, per mercoledì 13 ottobre con inizio alle ore 15.30.

Ordine del giorno

Cessazione dalla carica dei consiglieri comunali Marzocca Ruggiero e Lionetti Salvatore, nominati assessori e subentro del primo dei non eletti delle rispettive liste, in applicazione dell'art. 64 comma 2 del D.lgs. 267/2000.

Comunicazione dei componenti della Giunta comunale (art. n. 40, comma 2, del D.lgs. e dell’art. n. 6 del vigente Statuto comunale).

Mozione di sfiducia al sindaco ai sensi dell’art. n. 52 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. n. 32, comma 2, del vigente Statuto comunale.

I lavori saranno trasmessi in diretta televisiva su Amica 9 TV, emittente di Mediacom srl, Canale 91 del digitale terrestre e in streaming live o on demand all’URL: barletta.videoassemblea.it.