Dimissioni Cannito, Damato: "Chiediamo chiarezza, la città non può più aspettare"

Il contributo al dibattito sulla crisi politica a Barletta offerto dal Presidente della Giunta pugliese va considerato, al di là del merito, un importante gesto di attenzione per il rilievo che l’impasse dell’Amministrazione municipale assume nella dinamica più ampia del territorio regionale ed uno stimolo a far presto.



Viviamo una stagione in cui i riferimenti ideologici tendono a farsi sempre più labili, illanguiditi nella militanza civica in cui si fa fatica a riconoscere collegamenti stabili con ideologie storiche, mentre l’unico criterio di giudizio resta l’operato concreto di chi ha la responsabilità di Governo. E questa, riteniamo, deve rappresentare anche nella vicenda locale la chiave d’interpretazione dei comportamenti e della formazione delle maggioranze.



Dunque apprezziamo i contributi al dibattito ma chiediamo a tutti di far presto e di farlo su basi di chiarezza programmatica e politica, perché la Città non può più aspettare e le ambiguità non possono essere accettate.



Antonello Damato - Capogruppo Consiliare Iniziativa Democratica Barletta