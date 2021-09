Emiliano dimissioni sindaco, Cantiere Barletta: "Amministrazione naufragata, non torniamo indietro"

In merito all'intervento del presidente Michele Emiliano sulla crisi politico-amministrativa della città di Barletta, vorremmo innanzitutto ringraziare il governatore per la sensibilità e l'attenzione nei confronti del territorio. Ringraziamo pure il sindaco Cosimo Cannito, che si sta dimenando in tutti i modi per provare a risolvere la complessa crisi politica che proprio lui, più di tutti, ha creato. Appare tuttavia paradossale una richiesta di soccorso da parte del primo cittadino che fino a pochi giorni fa ci definiva “questuanti”, precisando di voler prendere definitivamente le distanze da noi. Ancora una volta, quindi, vogliamo ribadire che la nostra posizione è ferma e non è legata alla richieste di poltrone (che avevamo e che abbiamo restituito). In caso contrario, finiremmo per tradire i nostri principi. Siamo infatti convinti che la maggioranza e l'amministrazione siano definitivamente naufragate. Più volte, anche dopo essere passati all'opposizione, abbiamo indicato al sindaco una possibile soluzione, auspicando una giunta tecnica di spessore. Eppure, dopo l’azzeramento, anziché includere competenze tecniche necessarie al rilancio amministrativo, Cannito ha preferito formare una giunta politica pur in assenza dei numeri necessari per governare. In questo scenario non ci sono i margini per una ricomposizione politica che dimostrerebbe solo un morboso attaccamento alle poltrone. Lo dobbiamo ai cittadini ma anche ai nostri avversari politici che, dopo una scelta di campo, si ritroverebbero a essere defenestrati dopo appena pochi giorni. Non abbiamo alcuna intenzione di tornare indietro. E siamo certi che solo scrivendo la parola fine a questa esperienza amministrativa possa essere davvero tutelato l’interesse della comunità.

Cantiere Barletta