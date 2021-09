Dimissioni Cannito, PD Barletta: "Grazie a Emiliano ma tempo scaduto per ricomposizioni"

Il Partito Democratico di Barletta ringrazia il presidente Michele Emiliano per l’interesse nei confronti della situazione politica cittadina. Il suo intervento conferma un grande senso di responsabilità istituzionale. Riteniamo, tuttavia, che il tempo delle ricomposizioni sia ormai scaduto e non esistano margini per ricreare da zero le condizioni di una nuova amministrazione. Non si possono ignorare tre anni fallimentari e il sostegno dell'intero centrodestra all'azione amministrativa del sindaco Cannito. Né si possono immaginare ribaltoni di governo che minerebbero la credibilità del nostro partito. Il progetto politico di Cannito si è svelato in tutta la sua inconsistenza. Pertanto, ora è giusto che la parola torni agli elettori. Sei mesi di commissariamento non hanno motivo di spaventarci e il prefetto ha dato precise garanzie in tal senso. In questa direzione va la mozione di sfiducia contro il primo cittadino che abbiamo sottoscritto insieme alle altre forze di opposizione. Si tratta di un percorso avviato nella consapevolezza che solo con una netta inversione di rotta è possibile ripristinare un equilibrio sul piano politico a Barletta. E non intendiamo sottrarci da questa responsabilità, nel rispetto del mandato che gli elettori ci hanno affidato tre anni fa. Il Partito Democratico, quindi, porterà avanti con coerenza le azioni intraprese. Indietro non si torna.

Segreteria Partito Democratico – Barletta