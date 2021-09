Riforma fiscale, le proposte di Forza Italia al Governo

Riforma del fisco e semplificazione, da sempre temi centrali nel programma di Forza Italia che ieri, via Zoom, ha convocato una riunione con il coordinatore Antonio Tajani, i ministri, i sottosegretari e i parlamentari componenti le commissioni economiche per elaborare una piattaforma di proposte. Presente all'incontro online il senatore Dario Damiani, capogruppo in Commissione Bilancio, che dichiara: "Le nostre proposte di riforma fiscale puntano a liberare risorse, per incentivare consumi e investimenti. Chiediamo un intervento sulle aliquote Irpef per abbassare le tasse a partire dal ceto medio, la riduzione del costo del lavoro e il superamento dell'Irap per sostenere le imprese. Proponiamo la rateizzazione del secondo acconto delle imposte per le partite Iva e il mantenimento del regime forfettario - con correttivi - per i contribuenti che superano il limite di 65.000 euro; inoltre, il rinvio selettivo delle cartelle esattoriali fino a metà del 2022 in previsione della pace fiscale. Siamo convinti che con aliquote oneste avremo cittadini onesti". Alzata di scudi di Forza Italia contro qualunque ipotesi di ulteriori imposte su beni immobili e risparmio: "Ribadiamo con chiarezza il nostro no a ogni forma di patrimoniale e aumento della tassazione sulla casa, nonché alla riforma del catasto. Chiediamo invece la proroga del bonus 110% per stimolare la ripresa del settore". Le proposte del partito azzurro verranno, quindi, nei prossimi giorni presentate all'attenzione del Governo.