Aumenti settore elettrico e gas, Governo vara misure di contenimento

Varate dal Governo una serie di misure atte a contenere gli effetti degli aumenti nel settore elettrico e del gas, per un totale di circa 3 miliardi. Nello specifico, gli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche verranno parzialmente compensati; a ciò si aggiunge l'annullamento, per il quarto trimestre 2021, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione. Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 verranno assoggettate all’aliquota IVA del 5% e verrano ridotte, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali gas fino a 480 milioni di euro. Inoltre, per il trimestre ottobre-dicembre 2021 le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale (cosiddetti bonus sociale elettrico e gas) saranno rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il quarto trimestre 2021, fino a 450 milioni di euro.

"Come promesso, il Governo mette in campo tutti i provvedimenti necessari a ridurre l'impatto negativo degli aumenti, che tante critiche stavano sollevando, per evitare che ricadano su famiglie e imprese già stremate da due anni di crisi economica causata dalla pandemia - commenta il senatore di Forza Italia Dario Damiani - Noi lo stiamo ribadendo con chiarezza: Forza Italia alzerà un muro contro ipotesi di aumenti di imposte e tasse, di qualunque tipo, dalla patrimoniale alla riforma del catasto, tanto care invece alla sinistra. Non è questo il momento di ulteriori aggravi per i cittadini, anzi, per la ripresa è indispensabile lasciare più risorse possibili a disposizione di spesa e investimenti. E' questa la strada che proponiamo, condivisa dal Governo", conclude il parlamentare azzurro.