Consiglio comunale, Coalizione Civica deposita mozione di sfiducia

Dopo aver perso la fiducia della maggioranza dei cittadini e delle cittadine barlettane, il Sindaco Cannito sembra aver perso anche la maggioranza in Consiglio Comunale. Se durante il consiglio di oggi pomeriggio Cannito non avrà i numeri non può continuare a governare senza l’accordo della massima assise comunale e se questo accadrà ci rivolgeremo al Prefetto, perché riteniamo ingiusto ed irrispettoso proseguire un'esperienza ormai di fatto ingessata ed incapace di produrre azioni utili per la città. Contestualmente, stanti le motivazioni politiche che abbiamo espresso negli ultimi tre anni, depositeremo una mozione di sfiducia in modo che con il voto del Consiglio Comunale si sancisca definitivamente la fine di questa sindacatura. Non essendo mai stati attaccati alle poltrone, preferiamo andare a casa, mettere fine alla disastrosa amministrazione Cannito e ridare la parola ai cittadini e alle cittadine che potranno scegliere il miglior futuro per la Città.

I Consiglieri di Coalizione Civica Barletta

Carmine Doronzo

Michelangelo Filannino

Ruggiero Quarto