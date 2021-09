Lega Barletta su nuova Giunta Cannito: "Noi alternativi a questa Amministrazione"

La Lega a Barletta fino ad oggi non ha condiviso e continuerà a non condividere la sindacatura del Dott. Cannito. “Sin dal 2018 abbiamo preso un impegno con gli elettori, essere alternativi a questa Amministrazione. – dichiara Ruggiero Grimaldi (Segretario Provinciale Lega BAT) – L’ abbiamo fatto quando abbiamo deciso di non entrare a far parte del “minestrone” di liste che si andava creando e che in questi 3 anni infatti, ha portato solo liti e continui cambi di poltrona, senza nessun giovamento per la città.”

“Dispiace che anche chi inizialmente aveva condiviso con noi questo progetto, abbia poi deciso di perseguire altre strade, forse più comode, ma sicuramente meno coerenti. - continua - Ragion per cui, chi in passato è stato associato al nostro partito, come il consigliere Flavio Basile che in Assise ha aderito già da mesi al Gruppo Misto, o la neo Assessore Spera, è bene chiarire che ormai da tempo non fanno parte della Lega, non hanno ruoli politici e che in nessun modo ci rappresentano.”

“D’ altronde però, il nostro senso civico non può che portarci ad augurare comunque un sincero buon lavoro, al neo Vice Sindaco e alla nuova giunta nominata. - conclude Grimaldi - Con la speranza che possano lavorare per il bene di Barletta e far progredire la città. Ma visti i precedenti, difficilmente se non ci sarà un cambio di rotta, tutto ciò potrà essere possibile.”