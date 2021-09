Consiglio comunale, seduta convocata il 13 settembre

Il Consiglio Comunale è convocato presso la Sala consiliare, ubicata al piano rialzato dell’ex tribunale in via Zanardelli, per il giorno 13 settembre 2021 con inizio alle ore 15,30 in prima convocazione ed il giorno 14 settembre con inizio alle 15,30 in seconda convocazione.

Ordine del giorno aggiuntivo

Adeguamento ISTAT oneri di urbanizzazione (Art.16 del D.P.R. 6.6.2001 n°380 e leggi regionali n°6 del 12.2.1979, n°6 del 8.3.1985 e n° 53 del 3.6. 1985).

Ordine del giorno

Interrogazioni e interpellanze. Riconoscimento e presa d'atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 71/2021 del Giudice di pace di Barletta - Avvocatura comunale. Art.194 d. lgs. 267/2000. Riconoscimento di legittimità e presa d'atto dei debiti fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 290/2020 del Giudice di pace di Barletta. Riconoscimento e presa d'atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 82/21 pronunciata dal Giudice di pace di Barletta - Avvocatura. Riconoscimento e presa d'atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza pronunciata dal Giudice di pace di Barletta n. 104/21 - Avvocatura. Art.194 d. lgs. 267/2000. Riconoscimento di legittimità e presa d'atto dei debiti fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 96/2021 del Giudice di pace di Barletta. Riconoscimento e presa d'atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 84/2021 del Giudice di pace di Barletta Avvocatura comunale. Riconoscimento e presa d'atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 132/2021 del Giudice di pace di Barletta Avvocatura comunale. Riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla pulizia straordinaria dell’aula consiliare di via Zanardelli. Riconoscimento e presa d'atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 448/21 pronunciata dal Tribunale di Trani. Avvocatura. Riconoscimento e presa d'atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 126/21 pronunciata dal Giudice di pace di Barletta - Avvocatura. Riconoscimento e presa d' atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 125/21 pronunciata dal Giudice di pace di Barletta - Avvocatura. Riconoscimento e presa d'atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 680/2021 del Tribunale di Trani Avvocatura comunale. Riconoscimento e presa d' atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 128/21 pronunciata dal Giudice di pace di Barletta - Avvocatura. Riconoscimento e presa d'atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 26/2021 del Giudice di pace di Barletta Avvocatura comunale. Riconoscimento e presa d'atto debito fuori bilancio derivante dall’ordinanza 20994/2020 della Corte suprema di Cassazione Avvocatura comunale. Riconoscimento e presa d'atto debito fuori bilancio derivante dall’ordinanza 20993/2020 della Corte suprema di Cassazione Avvocatura comunale. Art.194 d. lgs. 267/2000. Riconoscimento di legittimità e presa d'atto dei debiti fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 45/2021 del Giudice di pace di Barletta. Art.194 d. lgs. 267/2000. Riconoscimento di legittimità e presa d'atto dei debiti fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 138/2021 del Giudice di pace di Barletta. Riconoscimento e presa d'atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 70/21 pronunciata dal Giudice di pace di Barletta. Avvocatura Ordine del giorno ex art. 60 del regolamento del Consiglio Comunale acquisizione aree di proprietà privata in via C. Cafiero (struttura commerciale LIDL) e di aree di proprietà privata ricomprese nel progetto denominato la Sfida del borgo.

