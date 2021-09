Vaccini, i senatori Damiani e Ronzulli (FI) visitano gli hub di Andria e Barletta

La campagna vaccinale prosegue su tutto il territorio nazionale per raggiungere entro fine settembre gli obiettivi fissati dal commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 gen. Figliuolo. Questa mattina, i senatori di Forza Italia Licia Ronzulli e Dario Damiani si sono recati presso gli hub vaccinali di Andria e Barletta, constatando l'ottimo lavoro svolto dal personale sanitario e dai volontari grazie ad una organizzazione efficiente.

I parlamentari sono stati accompagnati dai Sindaci dei due comuni co-capoluogo, da amministratori locali e dal Direttore generale della ASL BT, Alessandro Delle Donne. "Dopo aver messo in sicurezza le fasce più fragili della popolazione, la campagna vaccinale non può che concentrarsi adesso sui giovani, che a breve torneranno a frequentare scuole e università. La vaccinazione è fondamentale per tornare alla didattica in presenza senza rischi, per cui il nostro invito è quello di fidarsi della scienza e vaccinarsi, per mettere il virus all'angolo e riprenderci appieno le nostre libertà - dichiara il sen. Damiani - Con la collega Ronzulli abbiamo con piacere verificato oggi la presenza di tante persone che, con senso di responsabilità, negli hub di Andria e Barletta attendevano il proprio turno per la vaccinazione. In vista della stagione fredda, in cui torneremo tutti a frequentare maggiormente i luoghi chiusi, sarà fondamentale poterlo fare in totale sicurezza, e ciò è possibile solo grazie alla massiccia adesione alla campagna vaccinale. Ci auguriamo che, chi non lo ha ancora fatto, dia presto il suo contributo alla lotta comune contro un virus che continua a mietere vittime nel nostro Paese e nel mondo".