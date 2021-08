A seguito del comunicato stampa di Forza Italia Giovani a mia firma, relativo alla annosa questione di marciapiedi e strade che necessitano di urgente ripristino e manutenzione oltre che di una maggiore e costante pulizia, esprimo soddisfazione e ringrazio l’assessore ai Lavori pubblici del comune di Barletta Lucia Ricatti per il sopralluogo convocato e tenutosi nella giornata odierna con i tecnici comunali dell’ufficio manutenzione strade e per i lavori di ripristino già cominciati immediatamente da questa mattina subito dopo il sopralluogo stesso.

Mi hanno inoltre rassicurato che, con estrema urgenza e già a partire dai prossimi giorni, continueranno gli interventi di ripristino di più zone segnalate e sulle quali ci siamo recati. A qualcuno che, tuttavia, di mestiere ama screditare faccio solo notare che la politica vera, quella fatta per i cittadini e per la collettività, si fa segnalando, denunciando e cooperando con chi di dovere e competenza al fine unico del benessere collettivo e di giungere alla risoluzione. È bene, quindi, segnalando e ponendo accento ed attenzione alle problematiche cittadine, continuando a spendersi e cooperare sinergicamente con gli amministratori del territorio così come mi è stato chiesto dallo stesso assessore Ricatti e così come ho sempre fatto per il territorio che amo: quello di Barletta.

Tonio Di Cuonzo (coord. Forza Italia Giovani)