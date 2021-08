Fondi porto di Barletta, viceministra Bellanova: "Segnale della centralità del Sud per il governo"

Anche il porto di Barletta sarà oggetto di uno degli interventi del Piano che a inizio agosto ha visto appostati, dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ben 3.4 miliardi a favore del sistema portuale per lo sviluppo dell’accessibilità marittima, la resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici, per l’ammodernamento energetico e l’elettrificazione delle banchine.

<Parliamo di risorse provenienti dalla disponibilità del Fondo Complementare al PNRR e dal Next Generation EU - commenta la Viceministra con deleghe in materia di porti, retroporti, accessibilità portuale, intermodalità e Zone economiche speciali Teresa Bellanova- con altri 2 miliardi stanziati per la messa in sicurezza delle ferrovie gestite dalle Regioni per il rinnovo parchi treni e per l’acquisto di nuovo materiale rotabile elettrico o a idrogeno e ulteriori 2 miliardi impegnati per il programma “Sicuro verde e sociale: riqualificazione di edilizia residenziale pubblica”.>

<Importante> aggiunge la viceministra <sottolineare come tante delle risorse siano destinate alle regioni Sud, un segnale chiaro della centralità del Mezzogiorno all’interno dell’agenda di Governo>