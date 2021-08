Porto di Barletta, 20 milioni per i lavori: commenti del Sindaco e della sen. Messina

Quasi 20 milioni di euro (19,9) sono stati assegnati all’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) per interventi nel porto di Barletta. Il finanziamento rientra nella ripartizione delle ingenti risorse previste dal Decreto firmato dal Ministro Enrico Giovannini per consentire, alle Autorità portuali, misure prioritarie di rafforzamento infrastrutturale dei porti italiani, aumentandone la capacità e la resilienza ai cambiamenti climatici.

Le risorse, sommandosi ad un finanziamento già attribuito di 5 milioni di euro, consentiranno all’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico – Ente proponente – di impegnarsi per avviare le procedure necessarie sia per realizzare il prolungamento di entrambi i moli foranei delimitanti l’imboccatura del porto, sia per l’approfondimento dei fondali dopo aver adeguato alle norme vigenti il vecchio progetto, approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel 2007.

La opere comporteranno un costo complessivo di 25 milioni di euro. Migliorando la funzionalità del bacino e riducendo l’apporto verso l’interno del materiale solido trasportato dalle correnti costiere, consentiranno alle navi di 15/18.000 tonnellate di fare scalo a Barletta.

<<L’Amministrazione comunale – dichiara il Sindaco Cosimo Cannito – esprime apprezzamento al Ministro Giovannini, condividendo l’esortazione rivolta alle Autorità portuali competenti affinché si impegnino ad avviare i progetti previsti. Quelli riguardanti Barletta sono attesi da tempo e anche per questo chiederemo costantemente notizie in merito agli sviluppi>>.

“I sessanta milioni stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile per il rafforzamento dei porti di Bari e Barletta dimostra l’attenzione del Governo verso il nostro territorio e la volontà forte di investire nelle infrastrutture strategiche per accrescerne lo sviluppo.” Lo dichiara la Sen.ce Assuntela Messina, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.

“Nell’ambito delle risorse assegnate alle Autorità Portuali per il rafforzamento dei porti e la maggiore resilienza ai cambiamenti climatici, ben metà del totale sono destinati ai porti di Bari e Barletta dove saranno eseguiti, rispettivamente, lavori per 40 milioni di euro per il completamento della strada camionale tra l’A14 e il porto di Bari, e 20 milioni per il prolungamento di entrambi i moli foranei e l’adeguamento dei fondali nel porto di Barletta. Condividendo la soddisfazione per tale intervento con il Presidente dell’Autorita’ portuale Ugo Patroni Griffi, possiamo indubbiamente affermare che trattasi di un investimento fondamentale per sostenere l’ampliamento dell’operatività dei porti, grazie al quale sarà possibile garantire lo sviluppo dei traffici commerciali e dell’economia del territorio.”

“Queste risorse si affiancano a quelle previste per i porti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) di cui sono già stati approvati e assegnati 2,8 miliardi di euro del Fondo complementare, a testimoniare quanto si stia investendo nello sviluppo di queste importantissime infrastrutture.”