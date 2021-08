Porto di Barletta, in arrivo 20 milioni per moli foranei e fondali

Approvato ieri, 17 agosto, dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili il secondo elenco di interventi infrastrutturali prioritari in ambito portuale, previsti dal decreto n. 353 del 13 agosto 2020. In arrivo, quindi, circa 20 milioni di finanziamento per due importanti interventi nel porto di Barletta: il prolungamento di entrambi i moli foranei e l'approfondimento dei fondali. Grande soddisfazione del senatore di Forza Italia Dario Damiani, che da anni segue in prima persona l'iter: "Giornata storica per il nostro territorio. Da oggi, con la certezza del cospicuo finanziamento, inizia il countdown per l'esecuzione di lavori fondamentali per la riqualificazione e il rilancio del porto di Barletta" .