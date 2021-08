Crisi politica, consigliera PD Maffione si dimette da presidenza Commissione

"In linea con il mio voto contrario espresso sul Rendiconto 2020 votato nel Consiglio Comunale del 30 luglio e soprattutto alla luce delle affermazioni, a tratti accusative, che il sindaco Cannito ha enunciato nel suo intervento sia nei confronti della mia persona che nei confronti del Partito Democratico, INTENDO, con la presente, rassegnare le mie dimissioni da Presidente della III Commissione Consiliare “Affari Finanziari e Bilancio”. Lo rende noto la consigliera PD Rosanna Maffione.

"E’ doveroso ricordare che questa presidenza non è frutto di un accordo politico ma è nata dapprima da una richiesta personale del Sindaco e poi da una indicazione della maggioranza dei componenti della suddetta commissione.

Ho cercato in questi mesi di avere un atteggiamento propositivo e molto pragmatico e soprattutto, provenendo dalla minoranza consiliare era particolarmente doveroso dimostrare (in Commissione e non altrove) un atteggiamento super partes.

Tutto quanto detto rimarca e avvalora la mia posizione dimissionaria irrevocabile per corretta istituzionale e per etica politica; il mio senso di dovere e di responsabilità nei confronti della Città mi porterà comunque a partecipare come componente a tutte le commissioni che verranno convocate dal nuovo presidente, e con me porterò lo spirito costruttivo,critico e propositivo che ha sempre contraddistinto il mio lavoro".