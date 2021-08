Oro Jacobs alle Olimpiadi, sen. Damiani (FI): "Suo idolo Pietro Mennea, doppia emozione"

"Dopo 41 anni dall'oro olimpico di Pietro Mennea a Mosca nei 200 metri, l'atletica italiana torna sulla vetta del mondo con l'oro nei 100 metri di Marcell Jacobs. E proprio Mennea sarebbe l'idolo del neocampione azzurro, da oggi l'uomo più veloce del pianeta. Una grandissima e doppia emozione per me, come italiano e come barlettano, concittadino di Pietro Mennea, mitica Freccia del Sud. Un anno fa ho avuto l'onore di veder realizzata dal Mise e da Poste italiane una mia iniziativa, il francobollo e la cartolina celebrativa dei 40 anni dal suo oro alle Olimpiadi di Mosca nel 1980, apprezzatissimi da collezionisti e sportivi di tutto il mondo. Appena Jacobs tornerà in Italia, sarà mia premura inviare a lui questo omaggio, sicuro che continuerà a onorare lo Sport e i suoi valori proprio come l'indimenticabile Pietro". Così, in una nota, il senatore di Forza Italia Dario DAMIANI.