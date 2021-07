Proposte di legge PD, Caracciolo: "In Regione grande attenzione a bisogni dei cittadini"

"La politica evanescente non appartiene al Partito Democratico. Il nostro gruppo è attivo in Consiglio regionale ed in tutte le sedi per favorire la crescita della nostra Regione ed i provvedimenti approvati ieri ne sono la prova tangibile". Ad intervenire sul tema è il presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.

"Disciplina delle strutture ricettive e delle attività turistiche, implementazione del test prenatale non invasivo, superamento del digital divide ed introduzione della tecnica dell'esoma utile a prevenire le malattie rare. L'approvazione di queste proposte di legge- afferma Caracciolo - riguardano aspetti molto diversi della vita dei pugliesi e stanno a testimoniare la grande attenzione rivolta dal Partito Democratico a tutti i bisogni dei cittadini. Per questo motivo mi preme ringraziare tutti i colleghi consiglieri del gruppo per la grande qualità del lavoro svolto, sempre costantemente al servizio della comunità pugliese”.

"La nostra - spiega Caracciolo - è un'azione coordinata e rivolta al pieno sostegno delle politiche promosse dal Presidente Michele Emiliano e dalla sua Giunta. Consapevoli di dover svolgere il ruolo di guida della coalizione abbiamo intrapreso la strada della concretezza respingendo ogni tipo di polemica e lasciando ad altri la politica delle parole e dell’inconcludenza".

"Continueremo a lavorare - conclude il presidente del gruppo PD - nell'esclusivo interesse dei pugliesi cercando di reperirne e soddisfarne le istanze".