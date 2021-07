Sede provvisoria ANGLAT, consegnati container dalla Protezione Civile

È avvenuto stamane, 15 luglio, l’incontro per la consegna della nuova sede provvisoria dell’A.N.G.L.A.T. – Polisportiva Dilettantistica Sportinsieme Sud, da parte della Protezione Civile.

"Sono contenta che l’Autorità Portuale del Mare Adriatico Meridionale, d’intesa con la Prefettura competente, con la Protezione Civile e il Comune di Barletta sia giunta ad una soluzione in favore di un’associazione che per questo territorio rappresenta un importante presidio di inclusione sociale - dichiara Stella Mele, consigliera comunale di Fratelli d'Italia - Nel mese di maggio, in seguito alla revoca della licenza di concessione demaniale marittima (notificata c on decreto n.8 del 4/5/2021 dall’ Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Meridionale) di cui l’A.N.G.L.A.T sarebbe stata titolare fino al 31 dicembre 2021 (avente ad oggetto l’occupazione ed uso a fini associativi e senza scopo di lucro di un manufatto demaniale nel Porto di Barletta), avevo espresso la mia solidarietà alla realtà associativa, visto soprattutto l’importante ruolo, da essa svolto negli anni, circa le tante attività messe in campo in favore dei disabili e delle loro famiglie.

A quella solidarietà ho dato fattivamente seguito attraverso la richiesta di interessamento ad esponenti nazionali per un’interrogazione parlamentare presentata ai Ministri competenti, con la quale si chiedeva se vi fosse la volontà di subordinare l’atto di revoca all’individuazione di una struttura alternativa, agibile e con le medesime funzionalità, da concedere alla preziosa realtà associativa presieduta dal sig. Ruggiero Lauroia e anche al fine di ottenere maggiore chiarezza relativamente alla pericolosità dei depositi di benzina presenti nel porto (motivazione sulla quale si è incentrato il procedimento di revoca della predetta concessione).

Oggi, la consegna dei container messi a disposizione dalla Protezione Civile, nella persona del Dott. Mario Lerario, che ringrazio, unitamente all’Autorità di Sistema Portuale, rappresenta per l’A.N.G.L.A.T. e i suoi soci un nuovo inizio e sono soddisfatta per aver contribuito alla soluzione di un problema vitale per questa associazione che ha il grande merito di occuparsi di persone con disabilità, tanto da aver raggiunto importanti risultati che l’hanno portata negli anni alla ribalta nazionale.