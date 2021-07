Educazione finanziaria nelle scuole, avviato l'iter del ddl in Commissione Istruzione al Senato

Avviato in Commissione Istruzione al Senato l'iter per l'approvazione di un disegno di legge che introduca nelle scuole l'educazione finanziaria. Lo annuncia il senatore di Forza Italia Dario Damiani, primo firmatario di una proposta che verrà esaminata insieme a quella analoga del collega di Italia Viva sen. Mauro Marino, al fine di accorparle in un unico testo.

L'obiettivo dell'introduzione della materia finanziaria fra le attività curriculari degli studenti è elevare il livello di alfabetizzazione nelle discipline economiche, nel nostro Paese fermo intorno al 30%, ben sotto la media europea del 62%. In tale direzione, anche la Banca d'Italia ha sottoscritto di recente un'intesa con il Ministero dell'istruzione per favorire iniziative che familiarizzino i ragazzi con le nozioni base della finanza, indispensabili per imparare fin da subito a gestire le proprie risorse economiche e soprattutto a non cadere vittime di potenziali raggiri.

"Ringraziamo il presidente della Commissione Istruzione Nencini, la sottosegretaria Floridia, intervenuta con proposte migliorative, e la relatrice sen. Sbrollini per il lavoro svolto e che proseguirà per unificare i testi", dichiarano in una nota congiunta i senatori Dario Damiani (Forza Italia) e Mauro Marino (Italia Viva), firmatari dei ddl.