Biomonitoraggio unghie dei bambini, intervento in Aula del sen. Quarto (M5S)

"A Barletta, oltre un secolo fa, sorse un cementificio, fuori dal centro urbano, ma, col passar del tempo, fu circondato da palazzi e opifici, finendo, di fatto, nel tessuto urbano di una città di centomila abitanti.Tale impianto, come tanti similari in Italia, è utilizzato come co-inceneritore di rifiuti pretrattati CSS e ciò desta forte preoccupazione".è intervenuto in Aula ieri, 8 luglio sul biomonitoraggio delle unghie dei bambini nella città di Barletta.

"A febbraio 2019, per conoscere i possibili effetti degli inquinanti emessi, pur monitorati al camino e nei limiti di legge, è stato siglato un protocollo d’intesa tra Comune, ASL, ISDE, Ordine dei medici, scuole primarie e associazioni ambientaliste, per un biomonitoraggio finanziato dall’ASL.

La proposta fu lanciata dal Forum Salute e Ambiente, portata nelle istituzioni dai consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle e, grazie alla pressione di tanti cittadini, attuata dal Sindaco.

È stata misurata, per la prima volta al mondo in un congruo arco spazio-temporale, la concentrazione di 24 metalli nelle unghie dei piedi di 366 bambini tra 6 e10 anni.

Il 25 giugno scorso Di Ciaula ha pubblicato i risultati sulla prestigiosa rivista “Exposure and Health”.

I bambini che vivono e frequentano la scuola nell’area esposta alle emissioni del cementificio mostrano un bioaccumulo cronico di metalli tossici (nichel, cadmio, mercurio e arsenico). Esso si correla, indicando una fonte comune.

L’articolo conclude che i cementifici situati in aree urbane sembrano quindi dannosi e sono necessarie politiche di prevenzione primaria per proteggere la salute dei bambini: 1) delocalizzazione; 2) norme più restrittive per l’uso dei combustibili fossili; 3) limitazione di rifiuti ricchi di metalli pesanti; 4) educazione sanitaria.

Questo studio impone ora la massima attenzione, sia sul fronte sanitario, per approfondire e valutare l’effettivo rischio sui residenti nell’intorno dei cementifici, e sia su quello ambientale e socio-economico, al fine di eliminare la causa, se pericolosa.

Bruciare i rifiuti, così come tombarli, è un tragico errore. E ora sappiamo che potrebbe anche essere pericoloso, ancor più per i bambini.

La strategia “rifiuti zero” è l’unica sostenibile, attivando le 5 R: Riduzione, Riuso, Riciclo, Raccolta, Recupero".