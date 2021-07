Crisi amministrativa, "non politica ma guerriglia su nomi e ruoli"

Non la politica ma solo piccoli interessi privati stanno paralizzando l’azione amministrativa della città senza che si veda nessun “fil di fumo” chiarificatorio e risolutore. Una crisi che si trascina da tempo immemore in maniera più o meno strisciante e che è ormai conclamata con la riconsegna delle deleghe assessorili e la dichiarazione di appoggio esterno da parte di cinque consiglieri della variegata maggioranza. Una maggioranza in realtà mai esistita nella sostanza ma solo nell’aggregazione di personaggi noti e ignoti che fin dal primo giorno si sono spartiti tutto quanto era possibile, con maggiore o minore successo, senza avere alcuna idea di governance, grazie a uno scellerato accordo per prendere il Palazzo. Ma chi quel Palazzo avrebbe dovuto gestire, si è dimostrato poco adatto a contenere i rigurgiti e i “mal di pancia” dei propri accoliti, che dire alleati sarebbe attribuire loro un ruolo che non meritano e che non hanno mai avuto.

Adesso sembra essere arrivato il momento della resa dei conti, con grossi irrisolti da fronteggiare, la Barsa ultimo nodo in ordine di tempo. E si palesa sempre più chiaramente una crisi che nulla ha a che vedere con la politica e con la sua dialettica, nulla con eventuali, normali disaccordi, con vedute diverse su come amministrare la città, ma solo una guerriglia su nomi e ruoli per la conquista di posizioni e di un’egemonia da spendere in vista di tornate elettorali future, in spregio a qualsiasi criterio di competenza e rappresentatività. Per contro, non c’è un moderno Ulisse pronto a sconfiggere i “proci” che hanno fatto scempio della sacralità della dimora pubblica. Chi ha fallito politicamente lo ammetta, sia consequenziale e liberi la città

Grazia Desario (Italia in Comune)

Raffaella Porreca Salerno (Vivi Barletta)

Gennaro Rociola (Italia Viva)

Francesco Caputo (Barletta Più)