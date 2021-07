Lavori stadio "Puttilli", botta e risposta tra sindaco Cannito e senatore Damiani

In seguito a quanto dichiarato dal senatore Dario Damiani sulla situazione e le prospettive dello stadio comunale “Puttilli”, il sindaco di Barletta Cosimo Cannito ha inviato oggi al

parlamentare la seguente lettera:



"In riferimento alla variante sui lavori di adeguamento funzionale dello stadio comunale Cosimo Puttilli, desidero precisare per la verità dei fatti che la “variante” è stata proposta al CONI dal direttore dei lavori, ing. Ignazio Sanseverino, in data 16 giugno 2021 e che la stessa è stata approvata in data 23 giugno e non l’1 luglio.

Come potrai dedurre, la variante è stata approvata in tempi molto celeri grazie, soprattutto, al rapporto di reciproca stima instaurato con i rappresentanti del CONI.

Ti comunico, inoltre, che la Giunta comunale è in procinto di approvare la variante che, trasmessa al CONI, consentirà di inviare l’atto di sottomissione all’impresa che potrà riprendere i lavori.

Nel ringraziarti per il Tuo impegno, Ti prego di astenerti dal promettere e chiedere accessi all’interno dello stadio per un utilizzo parziale dello stesso perché questo potrà essere autorizzato solo dall’Organo di Sicurezza pubblica, anche perché si potrebbe compromettere la celere e positiva definizione dell’intera procedura amministrativa".

Il senatore Dario Damiani ha replicato con la seguente lettera:

Caro Sindaco,

chiamato pubblicamente in causa dalla Tua lettera/nota stampa in merito ai lavori in corso nello stadio comunale "Puttilli", colgo l'occasione per ribadire un concetto che mi sta molto a cuore, e cioè l'agire motivato esclusivamente dall'interesse pubblico a beneficio della collettività. Questo è stato, è e sarà sempre lo spirito dei miei interventi, della mia disponibilità e della collaborazione che ho sempre offerto, su svariate questioni locali. Nel caso specifico dei lavori nel nostro stadio, Ti rammento la mia convocazione del tavolo presso il CONI, con il presidente Malagò, nel mese di luglio 2018, incontro dal quale prese il via l'iter che a breve si avvia a conclusione. La sinergia istituzionale non è interferenza, quando è diretta a garantire efficienza ed efficacia a procedure amministrative che, sappiamo bene, essere complesse e con tempistiche di non breve durata. Con il medesimo spirito di servizio a favore della collettività e dell'Amministrazione della mia città, Ti rammento, per esempio, che non ho esitato a farmi portavoce il 16 marzo scorso delle istanze degli Uffici comunali presso il Ministero delle Infrastrutture, allorquando sono stato contattato da Te in extremis perché ritardi ed errori nella compilazione delle schede tecniche di alcuni progetti rischiavano di far saltare un finanziamento; questione risolta in tempi rapidi e con esito positivo. Ripeto, a beneficio della nostra collettività.

Fatta questa premessa, in merito a presunte "promesse" e "richieste di accessi" che mi vengono erroneamente attribuite, preciso che si tratta della pura e semplice applicazione della normativa vigente, che consente la consegna da parte di Sport e Salute al Comune delle aree, debitamente perimetrate, in cui i lavori risultano già conclusi. Un'importante opportunità prevista, quindi, dalla legge e non certo "promessa" dal sottoscritto. Circa la sicurezza, che non riguarda il caso specifico della consegna anticipata, ho già interloquito con Prefettura e Commissariato. Mi spiace constatare che la mia disponibilità venga giudicata a corrente alternata, talvolta come utile a risolvere questioni urgenti presso le Amministrazioni centrali e talaltra come ingerenza sine titulo. Ti assicuro che si tratta invece sempre della medesima declinazione del mio impegno a favore della città, dei cittadini e della comunità dalla quale ho ricevuto mandato di rappresentanza delle istanze locali nelle sedi nazionali e per la quale mi onoro di lavorare al meglio. Con l'auspicio di proseguire tutti insieme nel percorso di condivisione intrapreso verso la realizzaizone di obiettivi per il bene comune, Ti saluto cordialmente.