Morto l'avvocato Andrea Gissi, era stato Deputato dal 1994 al 2001

E' venuto a mancare nella tarda serata di ieri, 23 giugno, l'avvocato barlettano Andrea Gissi, eletto alla Camera dei Deputati per due mandati, nel 1994 e nel 1996.

L'on. Gissi aveva 79 anni. Le esequie si terranno oggi, 24 giugno, alle ore 16 nella chiesa di S. Lucia a Barletta.

Protagonista della vita politica cittadina sempre nelle file della destra, dai primi anni '90 seppe aggregare intorno alla sua figura carismatica un movimento giovanile, sotto il simbolo di Alleanza Nazionale del Segretario Gianfranco Fini, dal quale hanno mosso i primi passi tanti ragazzi oggi protagonisti sulla scena politica locale e nazionale.

Eletto in parlamento alla Camera dei Deputati per la prima volta nel marzo 1994, fu confermato per la seconda legislatura dal 1996 al 2001.

Appresa la notizia della sua scomparsa, il senatore barlettano di Forza Italia, Dario Damiani, ha espresso il suo profondo cordoglio:

"Oggi è un giorno di grande dolore per me, è il giorno in cui piango la scomparsa del carissimo avvocato Andrea Gissi.

Questa foto è stata scattata nel 1994, nella sede di Alleanza Nazionale a Barletta, dove festeggiavamo la sua elezione alla Camera dei deputati. Non avevo ancora 20 anni ma la passione per la politica era diventata già parte integrante della mia vita, grazie proprio all'incontro con l'avvocato Gissi, intorno al quale si era aggregato in quel periodo un movimento giovanile entusiasta e determinato.

Tanti di noi, che oggi ricoprono cariche istituzionali in vari contesti locali e nazionali, hanno mosso i primi passi sotto il suo sguardo e grazie ai suoi preziosi consigli.