Le opposizioni di centrodestra lanciano il "Cantiere delle idee per Barletta"

Lega, Forza Italia, Democrazia Cristiana, Lealtà e Progresso, Scelta Popolare e Noi con L'Italia lanciano il “Cantiere delle idee per Barletta”.

Si è tenuto il 18 giugno un incontro tra le segreterie cittadine di Lega, Forza Italia, Democrazia Cristiana, Lealtà e Progresso, Scelta Popolare e Noi con L'Italia, vale a dire le forze politiche di centrodestra che non sostengono l'Amministrazione Cannito, al fine di promuovere un percorso di condivisione con le forze produttive e libere presenti nella città di Barletta e condividere le iniziative necessarie a coinvolgere le energie migliori presenti nella città di Barletta.

“Siamo lieti di iniziare questo percorso politico insieme, con l'obiettivo di offrire alla città una visione di sviluppo e crescita economica, sociale e culturale. Le potenzialità di Barletta sono molteplici, ma rimangono inespresse. Per questo riteniamo che la strada da percorrere sia quella del coinvolgimento nel circuito della politica locale di imprenditori, liberi professionisti, commercianti e uomini liberi, che abbiano la voglia e l’intraprendenza per responsabilizzarsi e garantire la crescita di Barletta, scendendo in campo da protagonisti e non da seconde linee a cui spacciare un diritto per un privilegio, una concessione o un favore. Occorre ripristinare la trasparenza, l’imparzialità e la condivisione nella gestione della cosa pubblica, perché i barlettani sono ormai demotivati e stanchi di subire decisioni senza senso, o con motivazioni clientelari o affaristiche, prese da qualcuno solo per continuare a galleggiare. I barlettani auspicano che a prendersi cura di Barletta siano donne e uomini che la amano e la rispettano, che sappiano salvaguardarla, ma soprattutto valorizzarla e renderla ancor più bella di quanto già non sia.

Stiamo attraversando un periodo molto delicato a causa della pandemia; questo è il momento della ripartenza, un’opportunità per rilanciare la nostra economia, il nostro turismo la nostra bella città. Ma abbiamo bisogno di persone che non si girino di spalle facendo finta di saper nulla davanti ai problemi.

Noi ci siamo e chiediamo aiuto alla gente libera di questa nostra amata Barletta”.