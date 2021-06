Centro raccolta, Caracciolo: “Bene l’ammissione di responsabilità di Cannito, non si sbagli più”

“L’ammissione di responsabilità del sindaco Cannito circa la perdita dei finanziamenti utili alla realizzazione di un centro di raccolta nella zona 167 è un atto di rispetto verso la città, per questo le scuse vadano ai cittadini e non al sottoscritto”. Ad intervenire sul tema è il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.



“Ammettendo le proprie responsabilità- afferma Caracciolo - il sindaco Cannito ha mostrato maturità, ma le scuse non porteranno ovviamente al recupero del finanziamento. Io, non ho fatto nulla se non seguire le vicende che legano il territorio alla Regione e continuerò a farlo con la stessa attenzione e dovizia che porto avanti da dieci anni in virtù del mandato che i cittadini mi hanno consegnato e che spero di poter continuare a testa alta e con dignità”.



“Mi auguro - conclude Caracciolo - che l'amministrazione comunale di Barletta tragga insegnamento da questa vicenda per non ripetere più errori dei quali le conseguenze vengono pagate dalla cittadinanza che va coinvolta anche prima di decidere l'eventuale partecipazione a un finanziamento, specie in materia ambientale. Errare è umano, ma non bisogna perseverare”.