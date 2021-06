"Strada per strada": dalla Regione Puglia 9 milioni alla BAT per la manutenzione

“Cento milioni a tutti i Comuni pugliesi per strade, marciapiedi e piazze. Si tratta della più grande operazione di manutenzione e messa in sicurezza avviata dalla Regione Puglia per volontà del Presidente Michele Emiliano. Un investimento fondamentale per la viabilità dei nostri Comuni e per la sicurezza dei cittadini che allo stesso tempo garantirà decoro rilanciando economia ed occupazione. Nove i milioni destinati alla BAT, che saranno ripartiti al 55% per densità di popolazione ed al 45% per superficie territoriale. Un criterio questo che vedrà confluire:



2.296.979,87 euro nelle casse del Comune di Andria

1.641.613,92 è invece la cifra destinata al Comune di Barletta

1.008.957,03 quella che riceverà il Comune di Trani

919.494,91 euro per Bisceglie

750.656,67 a Canosa di Puglia

240.869,64 per Margherita di Savoia

711.635,90 per Minervino Murge

287.592,54 mila euro per San Ferdinando di Puglia

510.064 per Spinazzola

538.860,58 per Trinitapoli”.

Lo annuncia in una nota il consigliere regionale della lista Con Emiliano Giuseppe Tupputi.