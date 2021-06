Riforma fiscale, gazebo informativo di Forza Italia a Barletta

Anche in Puglia dirigenti e militanti di Forza Italia, sabato 12 e domenica 13 giugno, saranno in tutti i capoluoghi di provincia per illustrare la proposta di riforma fiscale ai cittadini. Saranno allestiti gazebo informativi in tutte le principali piazze: "Blocco delle cartelle esattoriali, pace fiscale, flat tax per il ceto medio e riduzione delle tasse: sono solo alcuni degli interventi che proponiamo in un grande progetto di riforma", dichiarano il commissario regionale di Fi, il deputato Mauro D'Attis, ed il vice commissario, il senatore Dario DAMIANI.

"La strada indicata dal presidente Berlusconi e Forza Italia - proseguono i vertici azzurri- è quella giusta e noi crediamo fortemente che, oggi più che mai, si debba recuperare il coraggio di "grandi visioni" per il rilancio economico ed occupazionale del Paese. Se oltre il 60% della ricchezza viene incamerata dallo Stato, non si può sperare di attuare la svolta che gli italiani attendono da tempo. Noi ci crediamo ed è per questo che, come partito regionale, abbiamo deciso di aderire con entusiasmo alla mobilitazione proposta dall'on onorevole Tajani. Saremo a Bari, Brindisi, Taranto, Lecce, Cerignola e Barletta".

Fonte: ANSA