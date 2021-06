In occasione della Giornata nazionale dello Sport 2021, la Lega Navale di Barletta ha aperto le sue porte per l'Open Day Canottaggio, oggi domenica 6 giugno.

"Ho partecipato questa mattina agli eventi organizzati dalla sezione locale della Lega Navale, con il presidente Giuseppe Gammarota, il tecnico Cosimo Damiano Cascella e Roberto Rizzi, membro della Federazione, con i quali mi sono congratulato per gli ottimi risultati che i giovani atleti barlettani da anni ottengono nelle competizioni nazionali - dichiara il senatore di Forza Italia Dario Damiani -. Il canottaggio costiero praticato a Barletta si colloca tra le prime realtà in Italia, un'eccellenza costruita nel tempo con grande passione e sacrificio che va sempre più valorizzata. Per lo sport è stato un anno difficilissimo, a causa delle rigide restrizioni imposte dalla pandemia, ma il peggio è ormai alle spalle e finalmente è possibile tornare a programmare le attività in piena sicurezza. Il movimento sportivo del canottaggio nella nostra città è in crescita e tanti ragazzi si avvicinano con la voglia di mettersi alla prova in una disciplina che richiede grande resistenza fisica e mentale, ed è perciò formativa non solo per il corpo ma anche per il carattere. A tutti loro e agli atleti della Lega Navale di Barletta, che dedicano grande impegno ed energie agli allenamenti e alle gare, auguro di realizzare obiettivi sportivi sempre più ambiziosi."