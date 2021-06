Xylella, Forza Italia Puglia: "Da governo Draghi prima vera misura di sostegno agli agricoltori"

"Ci voleva il governo Draghi, su forte spinta di Forza Italia, per varare la prima vera misura di sostegno alle zone pugliesi colpite dal dramma della Xylella: siamo orgogliosi per l'impegno determinante profuso per lanciare un messaggio di concreta vicinanza alla nostra terra e ai nostri agricoltori che da anni, nell'inerzia della Regione Puglia e degli ultimi governi precedenti, attendevano risposte dalle istituzioni". Lo affermano i parlamentari pugliesi di Forza Italia Mauro D'Attis, Dario Damiani, Carmela Minuto, Veronica Giannone, Elvira Savino e Vincenza Labriola.

"Ringraziamo il sottosegretario all'Agricoltura Battistoni ed il vicepresidente del Gruppo di Fi alla Camera Nevi - aggiungono - per aver convintamente condiviso la nostra battaglia. E' un primo passo, una mano tesa a coloro che hanno visto crollare le produzioni olivicole a causa della Xylella con ingentissimi danni economici. Nel frattempo, il batterio continua la sua corsa e a divorare, inarrestato, ettari di terreni. Avevamo promesso agli olivicoltori pugliesi di esperire ogni strada utile per sostenerli e oggi possiamo dire di aver tenuto fede all'impegno assunto con la nostra Puglia".