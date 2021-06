Consiglio comunale, seduta convocata l'11 giugno

Il Consiglio Comunale è convocato presso la Sala consiliare, ubicata al piano rialzato dell’ex tribunale in via Zanardelli, per il giorno 11 giugno 2021 con inizio alle ore 9,00 in prima convocazione.

Ordine del giorno

Richiesta convocazione seduta consiliare, o.d.g.: “Parere dell’Avvocatura comunale del 3 maggio 2021 ed eventuali atti conseguenti dell’Amministrazione comunale: richiesta informativa all’Avvocatura comunale, agli assessori e dirigenti competenti.” Approvazione Regolamento del servizio di assistenza educativa domiciliare per minori. Approvazione del Regolamento comunale per l’istituzione, composizione e funzionamento della commissione locale integrata per il paesaggio e per la valutazione ambientale strategica.

I lavori saranno trasmessi in diretta televisiva su Amica 9 TV, emittente di Mediacom srl, Canale 91 del digitale terrestre e in streaming live o on demand all’URL: barletta.videoassemblea.it