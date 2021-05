"Stop & Enjoy nella Puglia imperiale", progetto ammesso a finanziamento dal Ministero

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha approvato ieri, 26 maggio, una proposta progettuale afferente al nostro territorio. Nell'ambito del Programma di Azione e Coesione "Infrastrutture e Reti" 2014-2020, con specifico riferimento all'asse C "Accessibilità turistica", è stato ammesso a finanziamento il progetto "Stop & Enjoy nella Puglia imperiale" presentato a luglio 2020 dall'Agenzia per l'Occupazione e lo Sviluppo dell'Area Nord Barese/Ofantina, per un importo di 2.319.800,00 euro a valere sulla Linea di azione 2 -Potenziamento e riqualificazione della dotazione materiale e immateriale trasportistica, e con un importo di 1.545.200,00 a valere sulla Linea di Azione 3 -Miglioramento e sostenibilità della mobilità interna ed esterna alle aree di attrazione.

Lo rende noto il senatore pugliese di Forza Italia, Dario Damiani, capogruppo in Commissione Bilancio, che commenta: "Circa 4 milioni di euro in arrivo per un progetto di valorizzazione turistica delle eccellenze naturalistiche e culturali che ricadono nel territorio della cosiddetta Puglia Imperiale, fra le province di Barletta Andria Trani e Bari. Si tratta di un'opportunità che va messa a frutto immediatamente, proprio nel momento in cui il turismo potrà finalmente tornare ad essere un settore trainante della nostra economia, dopo un anno di drammatico blackout dovuto alla pandemia".