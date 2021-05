Caso Basile, Lega Barletta precisa: "Da mesi è fuori dal nostro partito"

"Il consigliere comunale di Barletta, Flavio Basile, non fa più parte del nostro partito da mesi. Le sue parole riguardanti il fascismo, che stigmatizziamo, non attengono ai nostri pensieri. Già nei mesi scorsi, nella massima assise cittadina, ha ufficializzato la sua adesione al Gruppo Misto, lasciando il Gruppo Lega.

Chi lo accosta al nostro partito lo fa in mala fede, consapevole di strumentalizzare una situazione che non ha motivo di essere, anzi dimentica che alle ultime competizioni elettorali regionali in Puglia, lo stesso consigliere ha probabilmente sostenuto il candidato presidente del CentroSinistra, Michele Emiliano.

Molti di coloro che si sono affrettati ad attaccare la Lega dovrebbero fare ammenda e guardare in casa propria, chiedendosi come mai alle ultime regionali loro stessi siano stati candidati a supporto di un candidato Presidente, sostenuto anche da quel consigliere che ora criticano aspramente e definiscono fascista" E' quanto si legge in una nota a firma della Lega Salvini Barletta.