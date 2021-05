Consiglio comunale, seduta il 27 maggio

Il Consiglio Comunale è convocato presso la Sala consiliare, ubicata al piano rialzato dell’ex tribunale in via Zanardelli, per il giorno 27 maggio 2021 con inizio alle ore 9,30 in prima convocazione.

Ordine del giorno

Ratifica delibera di G.C. 54 del 01/04/2021 di variazione urgente al Bilancio di previsione 2021/2023. Riconoscimento e presa d'atto debito fuori bilancio derivante dal decreto ingiuntivo n. 1341/2020 emesso dal Tribunale di Trani. Art.194 D. lgs. 267/2000. Riconoscimento di legittimità e presa d'atto dei debiti fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 2/2021 del Giudice di pace di Barletta. Riconoscimento del debito fuori bilancio relativo a prestazioni sanitarie effettuate su gatti e cani di proprietà del Comune di Barletta nel periodo settembre/dicembre 2020 dallo studio medico veterinario dott. Vincenzo Campanale.

Riconoscimento del debito fuori bilancio relativo prestazione sanitarie effettuate su gatti e cani di proprietà del Comune di Barletta nel periodo settembre/dicembre 2020 studio associato veterinario dott. Tommaso Pedata e dott. Giacinto Santo Mozione: Accessibilità universale. Mozione per l’utilizzo di compostiere nelle utenze domestiche.

I lavori saranno trasmessi in diretta televisiva su Amica 9 TV, emittente di Mediacom srl, Canale 91 del digitale terrestre e in streaming live o on demand all’URL: barletta.videoassemblea.it