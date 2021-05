CIS e ZES, Forza Italia Barletta: "La politica delle azioni costruttive per il territorio"

Alla politica delle critiche, spesso anche prive di reale fondamento, da sempre preferiamo l'azione costruttiva. Ultima dimostrazione l'incontro a Roma con la ministra per il Sud on. Mara Carfagna, fortemente voluto dai nostri senatori Licia Ronzulli e Dario Damiani che ringraziamo per l'attenzione costante alle realtà locali. Sul tavolo la ripresa del confronto per la sottoscrizione dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) afferenti alla provincia di Barletta Andria Trani, già avviato con il precedente governo Conte.

Un'occasione da cogliere senza indugio, 600 milioni circa di risorse destinate ad implementare progetti di sviluppo strategici per la valorizzazione del nostro territorio in ogni ambito, da quello strettamente economico-commerciale a quello turistico-culturale, che auspichiamo possa concretizzarsi quanto prima. Prossimo obiettivo, che Forza Italia si impegna a seguire da vicino in ogni sede istituzionale, la messa a punto delle Zes (Zone Economiche Speciali). In una fase economica critica come mai era accaduto dal dopoguerra, segnata dalle conseguenze drammatiche della pandemia sanitaria, è doveroso promuovere tutti gli strumenti utili a restituire alle nostre imprese un orizzonte di crescita il più ampio possibile, che ne valorizzi tutte le potenzialità. Forza Italia è al lavoro su questi temi, con il governo centrale e sui territori, affinché l'azione per la ripartenza post-pandemia non tralasci alcuna opportunità.