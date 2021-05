Tavolini sulle strisce blu, Forza Italia Barletta: "Accolta dall'Amministrazione la nostra proposta"

Apprendiamo con grande entusiasmo la notizia dell’accoglimento da parte della Amministrazione comunale di Barletta della nostra proposta. Le attività che non hanno spazio interno, infatti, potranno usufruire gratuitamente dell'eventuale spazio esterno definito dalle strisce blu.

Tale accoglimento da parte della amministrazione non fa altro che confermare la bontà e l’intelligenza della proposta, avanzata in un’ottica di aiuto alle attività già fortemente vessate dalla pandemia. Il nostro impegno non si ferma qui: infatti, grazie agli emendamenti del senatore Dario Damiani, già approvati e inclusi all’interno del nuovo decreto Sostegni, le attività potranno usufruire anche dell' esenzione fino a dicembre dal canone per l'occupazione di suolo pubblico e dell' esenzione dalla Tari.

Nessuna opportunità deve essere tralasciata, con le nostre proposte e le nostre idee, sostituendoci molte volte a chi dovrebbe amministrare applicando le best practices e non lo fa, contribuendo così, come stiamo già facendo a livello nazionale e locale, al rilancio della nostra città e del nostro Paese.



Giovanni Ceto, Tonio Di Cuonzo, Marcello Lanotte (Forza Italia) ; Salvatore Lionetti, Pierpaolo Grimaldi (Consigl. Comunali)