Porta Marina ha bisogno di manutenzione: interrogazione dei consiglieri del M5S

Nella scorsa settimana abbiamo presentato una interrogazione per chiedere se e quando sia intenzione della amministrazione comunale di intervenire su uno dei monumenti più belli e rappresentativi della nostra città: Porta Marina. La nostra interrogazione vuole essere anche un sollecito ad intervenire quanto prima ed evitare che i danni già visibili, peggiorino.

Costruita nel 1751, è l’unica rimasta tra le numerose porte che circondavano Barletta, tutte abbattute per lasciare spazio alla crescita della città, tranne questa. Punto di congiunzione della città con il mare, Porta Marina è stata oggetto in passato di opere di recupero, per riportarla al suo antico splendore. Oggi però, sta ricominciando a mostrare i segni del tempo, oltre a quelli di alcuni precedenti interventi, che non sono stati completamente rispondenti alle caratteristiche di questo splendido monumento.

Infatti l’intradosso (superficie in vista all'interno dell'arco) versa in uno stato di incuria e abbandono, con l’intonaco rovinato o completamente scomparso ed evidenti tracce di infiltrazioni d’acqua e umidità, come si può vedere dalle foto allegate oltre che facendo una semplice passeggiata attraversando la porta.

Inoltre l’estradosso (superficie esterna della struttura della volta) è stato oggetto in passato di opere di manutenzione straordinarie con la posa di una guaina catramata in netto contrasto con le norme manutentive delle opere architettoniche di rilievo storico come la nostra Porta Marina.

Oltre a questi problemi, c’è la necessità di ripulire l’intero monumento dalle erbacce che vi stanno crescendo.

Già a fine 2018 in commissione lavori pubblici, alla presenza degli assessori alla manutenzione e ai lavori pubblici Ricatti e Calabrese, la nostra consigliera Maria Angela Carone aveva sollevato il problema della manutenzione di Porta Marina, ricevendo rassicurazioni su un intervento da farsi quanto prima. Ma da allora nulla è stato fatto e il degrado continua inesorabile il suo avanzamento.

Insomma, Porta Marina ha bisogno di una manutenzione straordinaria minuziosa, che la riporti ad uno stato accettabile, in modo che possa continuare a stagliarsi con tutta la sua bellezza, fra Barletta e il mare. E’ ora che le promesse fatte nel 2018 diventino realtà e che questa amministrazione esca dal torpore che la contraddistingue e si metta all’opera.

Perciò chiediamo che si intervenga quanto prima, mettendo in campo tutte le risorse reperibili.

I consiglieri comunali Movimento 5 Stelle

Beppe Basile

Antonio Coriolano

Maria Angela Carone