Contratti formazione specialistica aggiuntivi, approvata legge regionale

Il medico in formazione specialistica assegnatario del contratto aggiuntivo a finanziamento regionale si impegnerà ad accettare e svolgere servizio per Aziende o Enti del sistema sanitario pugliese, anche come convenzionato, per un periodo complessivo di tre anni. La legge approvata ha esclusivamente carattere regolatorio delle modalità di attribuzione dei finanziamenti regionali già esistenti. “L’emergenza Covid ha reso manifesto l'impatto della carenza del personale sanitario sulla salute dei cittadini. Pertanto è fondamentale disciplinare le modalità di finanziamento della formazione specialistica dei medici, nella quota finanziata dalla Regione in aggiunta ai posti statali con ulteriori posti nelle Scuole di specializzazione afferenti alle Scuole di Medicina e Chirurgia delle Università pugliesi, al fine di colmare il divario fra fabbisogno regionale e numero di posti statali, favorendo così la permanenza di professionisti formati nelle strutture e negli Enti del Servizio sanitario regionale. Si tratta di un modello consolidato non solamente in Puglia, ma anche in altre regioni - spiega Caracciolo – Questo atto di ammodernamento formativo garantirà un miglioramento nel funzionamento del sistema sanitario locale, duramente provato dalla pandemia. Si tratta di un importante investimento nelle future risorse umane, che eviterà fughe di cervelli dalla nostra regione”.