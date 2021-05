Supermercato al Castello, parere dell'Avvocatura comunale: sì annullamento in autotutela

Sulla base del parere reso dall'Avvocatura comunale, in data 3 maggio scorso, in merito alla complessa vicenda riguardante il permesso di costruire relativo a un locale con destinazione commerciale in un'area attigua al castello svevo, l'Amministrazione di Barletta procederà all'annullamento degli atti in via di autotutela.

Lo ha comunicato il sindaco Cosimo Cannito questa mattina nel corso di uan conferenza stampa a Palazzo di Città.