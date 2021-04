Forza Italia, emendamenti per sospensione tasse per attività commerciali

"La pandemia ha messo in ginocchio migliaia di imprenditori, esercenti, ristoratori, albergatori; impossibile pretendere che paghino tasse per servizi di cui non hanno usufruito. Per questo Forza Italia ritiene imprescindibile procedere subito con la sospensione di tasse ingiuste come TARI, TOSAP e prima rata IMU per le attività commerciali. I senatori della Commissione Bilancio hanno predisposto una serie di emendamenti che vanno proprio in questa direzione. Previsti anche fondi a sostegno dello sport dilettantistico e crediti d'imposta per le attività commerciali. Tutte battaglie storiche che Forza Italia intende far approvare, sin dai prossimi decreti sostegni". Lo dichiarano Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia e i componenti della Commissione Bilancio, senatori Massimo Ferro, Dario Damiani, Fiammetta Modena e Antonio Saccone.

Fonte: ANSA