Polemica su fondi Recovery al Sud, FI Barletta: "Il 40%, consiglieri si preoccupino dei progetti"

Siamo chiamati a rispondere, nostro malgrado, ma per amore della verità e della chiarezza che si devono ai lettori, per dissipare strumentali preoccupazioni ed “accuse”, sorprendentemente sospinte da un comunicato stampa sottoscritto da tre consiglieri comunali di Fratelli di Italia, che firmano come dirigenti di partito, per continuare indisturbati ed ipocritamente a sostenere l’Amministrazione Cannito, nonostante questa sia annoverata tra quelle di centrosinistra e sia telediretta da Emiliano e dai suoi esponenti civici.

Ritornando ai dati ed ai fatti oggetto del censurato comunicato stampa, è doveroso chiarire che, in realtà, i fondi del Recovery destinati al Sud Italia siano ben 82 miliardi, come ricordato dal nostro Ministro Mara Carfagna sulle pagine de “La Repubblica”.

Questo intervento, ancora più imponente addirittura di quello erogato decenni or sono dalla Cassa del Mezzogiorno, ha superato anche la “famosa” clausola che impone di destinare al Sud il 34% delle risorse investite, atteso che, grazie al nostro Ministro, essa corrisponde al 40% dei fondi totali assegnati all’Italia.

Piuttosto, i tre oppositori all’occorrenza, si preoccupino di procurarsi progetti che rispettino i tempi e le modalità previste, così da non disperdere questa storica opportunità, che potrebbe garantire al Mezzogiorno una crescita del PIL, nei prossimi cinque anni, pari al 24%, contro una media nazionale che si attesta intorno al 16%.

Questa deve essere la preoccupazione della politica, quella fatta con responsabilità e che ama la verità a dispetto dell’esasperato accattonaggio dei voti, sopratutto quando, come nel caso di Fratelli d’Italia Barletta, si continua a sostenere un’Amministrazione di centrosinistra, ormai quotidianamente protagonista delle cronache, per manifesta incapacità amministrativa del Sindaco e dei suoi assessori.

Non è un caso che il 23 aprile u.s., nel rispetto delle istituzioni, abbiamo incontrato Sua Eccellenza il Prefetto Valiante, per confrontarci ed offrire la nostra disponibilità ad interloquire con celerità insieme al Ministro Mara Carfagna su tematiche importanti come quella del CIS e della ZES e, appunto, anche dei fondi del Recovery.

Noi siamo fatti così, amiamo agire e non blaterare, amiamo collaborare non mistificare, mal tolleriamo chi predica bene, ma razzola male, anzi malissimo.

Giovanni Ceto - commissario Forza Italia

Pierpaolo Grimaldi - Scelta popolare

Salvatore Lionetti - Lealtà e progresso