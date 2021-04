Raccolta olii esausti, Consiglio comunale approva mozione del M5S

"Nel Consiglio comunale che si è svolto il 21 aprile scorso, è stata approvata una mozione, presentata dal nostro gruppo consiliare, per implementare la raccolta cittadina di olii alimentari esausti provenienti da uso domestico", comunicano i consiglieri comunali del M5S Basile, Coriolano e Carone.

"Si tratta di un importante passo per la salvaguardia e la protezione del nostro ambiente. Approvando la nostra proposta, il consiglio ha impegnato l’amministrazione a mettere in atto una campagna di informazione e sensibilizzazione dei barlettani, per aumentare la raccolta degli olii alimentari esausti ed evitare quindi che vadano dispersi nell’ambiente. Contestualmente si dovranno aumentare i punti di raccolta sul territorio, potenziando il servizio già in essere.

I danni che l’errato smaltimento di queste sostanze provoca sono molteplici, a cominciare dalle stesse tubature domestiche, continuando per le condotte fognarie e il depuratore, per finire all’ambiente naturale che ci circonda, primo fra tutti il mare. Con un gesto semplice ma concreto si può limitare tutto questo. Installando raccoglitori in punti presidiati e facilmente raggiungibili dagli utenti, unitamente ad una campagna di informazione e sensibilizzazione sui danni che l’errato smaltimento di queste sostanze comporta, si potrà ridurre la quantità di olii che vengono dispersi e migliorare lo stato del nostro ambiente".