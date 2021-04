Regione Puglia, sì alle mozioni Povertà Educativa e Next Generation

"In questo momento storico in cui alle fragilità economiche delle famiglie e alle carenze di risorse educative si è sommata la debolezza dei servizi, serve più che mai pensare ad una programmazione che coinvolga l'intera comunità e che miri ad offrire nuove opportunità di crescita a favore di tutti i bambini e bambine e dei ragazzi e delle ragazze.Di qui l'invito rivolto dal Consiglio Regionale al Presidente e alla Giunta di istituire, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali, l'Osservatorio Regionale dei Minori che metta in rete le diverse istituzioni pubbliche e private con il compito di far conoscere, diffondere le best practice, sostenere la programmazione, predisporre relazioni annuali e coinvolgere attivamente i giovani nelle strategie che li vedono protagonisti.