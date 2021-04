Sicurezza nelle campagne, in Regione Puglia riunito comitato con Forze dell'ordine

Caracciolo: “Sicurezza nelle campagne, la Regione al fianco degli agricoltori”.



“Furti nelle campagne di attrezzature e di piante, sfruttamento del lavoro in nero, discariche abusive, utilizzo illecito dei fondi europei: la sicurezza delle campagne è minata da tutti questi reati, bisogna trovare il coraggio di denunciarli per difendere il nostro patrimonio agricolo. La Regione è pronta a fare la sua parte per garantire la legalità”. Ad intervenire sul tema è il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.



“Questa mattina (ieri, ndr) - afferma Caracciolo - si è riunito il comitato per l'ordine e la sicurezza a cui hanno partecipato tutte le Prefetture pugliesi, l'Anci e le Forze dell'ordine: è stata l’occasione per invitare gli imprenditori agricoli a denunciare tutte le problematiche legate alla sicurezza. Solo in questo modo le istituzioni e le forze dell'ordine potranno mettere in campo le azioni necessarie a contrastare la criminalità”.



“La Regione - prosegue Caracciolo - si è impegnata ad acquisire sistemi di sicurezza da mettere a disposizione dei comuni chiamati poi a coordinarsi con Prefetture e forze dell’ordine”.

“Per contrastare la criminalità - conclude Caracciolo - serve l'impegno di tutti. La collaborazione tra agricoltori e istituzioni è la base sulla quale lavorare per preservare le nostre terre”.