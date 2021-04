Consiglio comunale, doppia convocazione il 21 e il 23 aprile

Doppia convocazione per il Consiglio comunale.

La massima assise cittadina si riunirà in videoconferenza mediante l’utilizzo della piattaforma “Zoom”, per il giorno 21 aprile con inizio alle ore 15,30 in prima convocazione ed il giorno 22 aprile con inizio alle ore 15,30 in seconda convocazione.

Ordine del giorno

Art.194 D.lgs. 267/2000. Riconoscimento di legittimità e presa d'atto dei debiti fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 346/2020 del Giudice di pace di Barletta. Riconoscimento e presa d'atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 378/2020 del Giudice di pace di Barletta Avvocatura comunale. Art.194 D.lgs. 267/2000. Riconoscimento di legittimità e presa d'atto dei debiti fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 308/2020 del Giudice di pace di Barletta. Mozione per la implementazione della raccolta dell'olio alimentare esausto. Centro comunale raccolta zona 167 e zona Settefrati Barletta. Ordine del giorno: Adesione alla Rete dei Comuni “Recovery Sud”.

Il Consiglio Comunale è stato, inoltre, convocato sempre in videoconferenza mediante l’utilizzo della piattaforma “Zoom”, per il giorno 23 aprile con inizio alle ore 15,30 in prima convocazione ed il giorno 24 aprile con inizio alle ore 15,30 in seconda convocazione.

Ordine del giorno

Riconoscimento e presa d'atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 34/2021 del Giudice di pace di Barletta Avvocatura comunale. Riconoscimento e presa d'atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 6-2021 del Giudice di pace di Barletta - Avvocatura. Riconoscimento e presa d'atto del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 33-21 del Giudice di pace di Barletta - Avvocatura. Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Approvazione.

I lavori saranno trasmessi in diretta televisiva su Amica 9 TV, emittente di Mediacom srl, Canale 91 del digitale terrestre e in streaming live o on demand all’URL: barletta.videoassemblea.it