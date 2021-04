Supermercato al Castello, appello al centrosinistra: "Si cerchi soluzione condivisa"

Al peggio non c’è mai fine, ne abbiamo viste tante, molte in questi ultimi anni, eppure … è di ieri la questione del pino di via Vittorio Veneto, prima destinato al taglio e poi “salvato” con il dietrofront dell’Amministrazione prima indifferente e silente, e ieri l’altro il Palazzo delle Poste lasciato al destino che sarà, e prima i locali al primo piano del palazzo della Cantina della Disfida con altre capriole dell’Amministrazione; per non dire del sottopasso di via Milano ancora senza accessibilità per disabili, passeggini e soggetti fragili, o del cantiere di via Andria da ormai mille giorni in balia di sé stesso.

Il tutto condito da indifferenza e sciatteria, o peggio del “non sapevo”, di chi dovrebbe vigilare e salvaguardare il bene pubblico, con annessi tentativi di “pezze a colore” a posteriori, che si rivelano per quelle che sono se non addirittura peggiori della realtà

Veniamo così ai nostri giorni, con l’impensabile nascita - facciamo gli scongiuri - di un ipermercato accanto a uno dei nostri simboli, non solo del profilo artistico e turistico, bensì del “cuore” e del senso della città, tra Castello e Mare, “condito” dall’abbattimento di numerosi alberi in barba a regolamenti e buon senso.

Incredibile il “laisser faire” e il minimizzare dell’Amministrazione, l’alibi delle regole e dello sviluppo imprenditoriale.

Bene chiarire che non si è certo colti dal pregiudizio verso l’iniziativa privata, anzi, iniziativa e sviluppo che devono conciliarsi e inserirsi nel contesto della “green economy” da tutti richiamata a gran voce.

L’auspicio per la collettività è che si corra – per l’ennesima e speriamo ultima volta - ai ripari, con una soluzione condivisa che contemperi gli interessi di tutti e soprattutto della collettività; non vorremmo essere tra quei padri che consegnano ai propri figli l’immagine del Castello tra auto e carrelli, mentre la componente politica e dirigenziale cittadina, continua nella “melina” del rimpallo delle responsabilità.

Contributo ai Consiglieri di CentroSinistra in vista del Consiglio Comunale

Italia in Comune (Grazia Desario)

Italia Viva (Isabella Delcarmine e Gennaro Rociola)

Barletta Più (Francesco Caputo e Pinuccio Paolillo)

ViviBarletta (Raffaella Porreca Salerno)